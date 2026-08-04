Το επόμενο δεκαπενθήμερο διαμορφώνεται μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όπως σημειώνει, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς.

Ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης έρχεται στην Ελλάδα, καθώς όπως όλα δείχνουν στο τέλος της εβδομάδας οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα και θα αγγίξουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου του STAR, Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο γεγονός ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, δεν πρόκειται για μια αναλυτική πρόγνωση, αλλά για την ανάδειξη της γενικής τάσης των τελευταίων ημερών της εβδομάδας, που ενέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο δεκαπενθήμερο διαμορφώνεται μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όπως σημειώνει, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς.

Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή. Ωστόσο, μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

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Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιοπιστία των «ensemble προγνώσεων» – όπως ονομάζονται – είναι μεγαλύτερη έως περίπου την έκτη ή έβδομη ημέρα. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρει, αυξάνεται η διασπορά των προγνωστικών μελών και, κατά συνέπεια, μεγαλώνει και η αβεβαιότητα.

«Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογείται κυρίως η τάση και όχι οι ακριβείς λεπτομέρειες της πρόγνωσης.

Ο καιρός θα παραμείνει ξηρός με μια μικρή αστάθεια στις 9 και 10 Αυγούστου σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και τοπικά στη Λαμία.

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Σάκης Αρναούτογλου: Τριήμερο με 38-39 βαθμούς - Οι θερμοκρασίες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Με μια νέα ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου μας ενημερώνει για τις θερμοκρασίες στην χώρα μας, μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο.

Όπως σημειώνει από την Τρίτη έως και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως 35 βαθμούς και από την Παρασκευή 7/8 έως και την Κυριακή 9/8 ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο 15/8 η θερμοκρασία θα πέσει και θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 35 βαθμούς.

Ωστόσο, όπως σημειώνει για κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο μεγάλων πόλεων υπολογίστε 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία.