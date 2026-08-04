Αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής το 52χρονο στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα, ο 52χρονος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υποχρέω για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες.

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Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 52χρονος, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου στο Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μήνα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, ο εντολέας του αρνήθηκε την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ήταν «απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ενώ προσκόμισε σωρεία αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει, όπως αναφέρεται, η επιμέλειά του ως υπευθύνου επιθεώρησης και συντηρήσης δικτύου».

Κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είχε επιδείξει απόλυτη συνέπεια στα υπηρεσιακά του καθήκοντα και ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά του. Ο συνήγορός του, Δημήτρης Ανδριόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι το πόρισμα της ΔΑΕΕ, πάνω στο οποίο βασίστηκε το κατηγορητήριο, «δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση». Όπως ανέφερε, ο εντολέας του προσκόμισε στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, αποδεικνύουν την επιμέλεια και τη συνέπεια με την οποία εκτελούσε τα καθήκοντά του.

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