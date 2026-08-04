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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοταξίου στον Πειραιά.

Φωτιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, στον Πειραιά.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές. Η φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο εργοταξίου του Δικαστικού Μεγάρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2084648854012461156}