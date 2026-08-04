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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13.10, σε αγροτοδασική βλάστηση στην Κοτύλη.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτύλη του Κιλκίς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας το έργο της πυρόσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση. Μ

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2084591533819400318}

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.