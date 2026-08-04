Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10.00 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609 Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA

Τέλος, η οικογένεια διευκρινίζει ότι το πραγματικό όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς. «Θερμή παράκληση να μην ξανααναφερθεί το όνομα "Χαλκιόπουλος"», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.