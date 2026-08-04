Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Λαυρέντιο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε καλλιέργειες και δασική έκταση, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού. Πολύτιμη ήταν και η συνδρομή των υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η άμεση κινητοποίηση των ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν μικροεστιών και την πλήρη ασφάλεια του σημείου.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2084582729954238632}

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο

Σύμφωνα με το magnesianews.gr το μέτωπο της φτωιάς εντοπίζεται κάτω από το χωριό. Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη από τον Βόλο, προκειμένου να θέσει σε έλεγχο τις φλόγες, ενώ επιχειρούν και εναέρια πυροσβεστικά τύπου air trackor. Στόχος της Πυροσβεστικής είναι να μην ξεφύγει η φωτιά, καθώς είναι λίγα μέτρα μακριά από τον οικισμό.

{https://www.facebook.com/reel/1760231685298193}

Φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, σημαντική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο τύπου Air Tractor, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων ενισχύει ο Δήμος Βόλου με υδροφόρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη του περιστατικού μέσω drone, με χρήση θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, καθώς στο σημείο μετακινήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά.

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