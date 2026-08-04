Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατη περιοχή ενώ αναζητούνταν από την περασμένη Παρασκευή.

Στα δικαστήρια Ναυπλίου οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στα Ίρια Αργολίδας. Οι δύο κατηγορούμενοι, ινδικής καταγωγής, ηλικίας 20 και 24 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή και του Εισαγγελέα Ναυπλίου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το argolika.gr, κατά την προανακριτική τους εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, οι δύο άνδρες φέρεται να ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική ενέργεια και υπέδειξαν το σημείο όπου είχαν αφήσει τη σορό του 59χρονου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες, τις βραδινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026, αφού επιβιβάστηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική ανακοίνωση, αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και το όχημά του, το οποίο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε λόφο στην περιοχή όπου διέμεναν.

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To τραγικό τέλος του 59χρονου και η ομολογία της δολοφονίας

Τα ίχνη του 59χρονου είχαν χαθεί από το βράδυ της 25ης Ιουλίου. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δυσπρόσιτη περιοχή της Αργολίδας, ενώ για την υπόθεση της δολοφονίας του συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο νεαροί φέρεται να επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου και να τον μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο, όπου τον ακινητοποίησαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, φέρεται να αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ πήραν και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε διαφορετικό σημείο της περιοχής.

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