Ο 26χρονος αλλοδαπός, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, εμφανίζεται να περπατά στους δρόμους της Αθήνας κρατώντας τη βαλίτσα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, να κινείται στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας μια βαλίτσα, έχουν στα χέρια τους οι Αρχές. Το συγκεκριμένο υλικό, σε συνδυασμό με άλλα ευρήματα της έρευνας, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο οπτικό υλικό, ο 26χρονος αλλοδαπός, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, εμφανίζεται να περπατά στους δρόμους της Αθήνας κρατώντας τη βαλίτσα, χωρίς οι κινήσεις του να προδίδουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αξιωματικών, την πράξη για την οποία ερευνάται. Αντίθετα, φαίνεται ψύχραιμος, με τη συμπεριφορά του να παραπέμπει σε απλό ταξιδιώτη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μέσα στη συγκεκριμένη βαλίτσα βρισκόταν η σορός της 38χρονης Βρετανίδας.

Έχει ομολογήσει

Σε βάρος του 26χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα της ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 38χρονη είχε έρθει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και διέμενε αρχικά σε φιλικό σπίτι στην περιοχή του Πειραιά. Στις 2 Ιουλίου φέρεται να πήρε από φίλη της τα κλειδιά διαμερίσματος στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ κλειδιά του ίδιου διαμερίσματος είχε και ο 26χρονος.

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε, τοποθέτησε τη σορό σε βαλίτσα και τη μετέφερε σε εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε από τις Αρχές.

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Παρά την προχωρημένη σήψη, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και δακτυλικά αποτυπώματα, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας.

Ακολούθησε συνεργασία με τις διεθνείς αρχές και υποβολή αιτήματος μέσω της Interpol για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα και το ιστορικό της 38χρονης.

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