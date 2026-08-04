Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα τη Δευτέρα στην Ψάθα, όταν 49χρονος αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές της αστυνομίας.

Συνελήφθη χτες από αστυνομικούς στην Ψάθα, 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά την σύγκρουση, κατά την διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος χτες, Δευτέρα 3 Αυγούστους, στις 17:30 το απόγευμα, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, ως χώρος δυστυχήματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ.

Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν την διέλευση και υπήρξε διαπληκτισμός, καθώς, όπως επέμενε ο 49χρονος, ήθελε να πάει στο σπίτι του. Για το λόγο αυτό παρέκαμψε τους αστυνομικούς και προχώρησε, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Αμέσως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να ελέγξει αν υπήρξε αλλοίωση των στοιχείων.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής, ενώ αναμένεται πλέον να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.