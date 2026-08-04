Το πλοίο «Minoan Pioneer» που ανήκει στην Modion Maritime Management SA δέχτηκε επίθεση ενώ έπλεε στην «απαγορευμένη» πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Επίθεση δέχτηκε την Τρίτη φορτηγό πλοίο (bulker) ελληνικών συμφερόντων, με σημαία Λιβερίας, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει το Στενό του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard, ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά το χτύπημα που δέχθηκε το χωρητικότητας 93.300 dwt πλοίο «Minoan Pioneer» (κατασκευής 2011), περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά της Αλ Κασάμπ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αγνοούμενος είναι ο Γ΄μηχανικός του πλοίου, ενώ κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν είναι Έλληνας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα μέλη του πληρώματος επιχείρησαν αρχικά να περιορίσουν την πυρκαγιά, ζητώντας παράλληλα άμεση βοήθεια. Τελικά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των υπόλοιπων ναυτικών.

Την επίθεση είχε νωρίτερα κοινοποιήσει η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφέρει τραυματισμούς ή ζημιές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/UK_MTO/status/2084425228793401786}