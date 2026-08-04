Κάηκαν 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βοιωτία και Αττική - 10.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Φωτιά στην Δυτική Αττική: Μάχη με τις διάσπαρτες αναζωπυρώσεις, συνεχείς ρίψεις από τα εναέρια στην Ψάθα ενόσω οι άνεμοι φουντώνουν και ο υδράργυρος ανεβαίνει σε ένα εκρηκτικό καιρικό μείγμα.

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία για να επεκταθεί το Σαββατοκύριακο στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και «καντηλάκια», με τους δασοκομάντος να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να τα διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπυρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους. οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Αγώνας δρόμου για τον έλεγχο της φωτιάς στην Αττικοβοιωτία – Η Λούμπα το πιο δύσκολο μέτωπο

Μάχη με τον χρόνο και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττικοβοιωτία, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να δοκιμάζει την περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στη Λούμπα, όπου οι φλόγες και οι διάσπαρτες εστίες δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Σταδιακά οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ενισχυονται εν μέσω αυξημένων θερμοκρασιών που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα «εκρηκτικό» καιρικό σκηνικό, καθώς ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις ακόμη και σε σημεία που είχαν αντιμετωπιστεί.

Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με εκατοντάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μεγάλο αριθμό οχημάτων, ενώ από αέρος συνεχίζονται οι ρίψεις νερού με αεροσκάφη και ελικόπτερα. Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης ξένες αποστολές πυρόσβεσης, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν από αέρος 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, τα δύο για συντονισμό. Οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο είναι 575 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρου και 150 οχήματα. Συνδράμουν επίσης δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία.

Πέρα από τη Λούμπα, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες στον Άγιο Νεκτάριο και στη Μονή Παναχράντου, μέσα στην ήδη πληγείσα περιοχή. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και στη δημιουργία ασφαλών ζωνών, ώστε να αποτραπεί νέα επέκταση του πύρινου μετώπου.

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