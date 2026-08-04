Κάηκαν 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βοιωτία και Αττική - 10.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία για να επεκταθεί το Σαββατοκύριακο στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και «καντηλάκια», με τους δασοκομάντος να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να τα διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπυρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους. οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
Αγώνας δρόμου για τον έλεγχο της φωτιάς στην Αττικοβοιωτία – Η Λούμπα το πιο δύσκολο μέτωπο
Μάχη με τον χρόνο και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττικοβοιωτία, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να δοκιμάζει την περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στη Λούμπα, όπου οι φλόγες και οι διάσπαρτες εστίες δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
Σταδιακά οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ενισχυονται εν μέσω αυξημένων θερμοκρασιών που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα «εκρηκτικό» καιρικό σκηνικό, καθώς ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις ακόμη και σε σημεία που είχαν αντιμετωπιστεί.
Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με εκατοντάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μεγάλο αριθμό οχημάτων, ενώ από αέρος συνεχίζονται οι ρίψεις νερού με αεροσκάφη και ελικόπτερα. Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης ξένες αποστολές πυρόσβεσης, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν από αέρος 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, τα δύο για συντονισμό. Οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο είναι 575 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρου και 150 οχήματα. Συνδράμουν επίσης δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία.
Πέρα από τη Λούμπα, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες στον Άγιο Νεκτάριο και στη Μονή Παναχράντου, μέσα στην ήδη πληγείσα περιοχή. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και στη δημιουργία ασφαλών ζωνών, ώστε να αποτραπεί νέα επέκταση του πύρινου μετώπου.
LIVE
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Μάχη για 5η νύχτα - Στόχος τα «καντηλάκια»21:40:07
Ισχυρές παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Βοιωτία και Δυτ. Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίουν το έργο της κατάσβεσης.
Διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν, πλησίον των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.
Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο.
Κυρίες και κύριοι για ότι νεότερο μείνετε συντονισμένοι στο Dnews.
Δείτε όσα προηγήθηκαν
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Η μαρτυρία του γιατρού Γιώργου Ντούλα21:25:00
Δείτε ΕΔΩ όσα ανέφερε στην ΕΡΤ, ο γιατρός που έφτασε πρώτος για τον απεγκλωβισμό των δύο πιλότων του ελικοπτέρου στην Ψάθα.
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Σε χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη υποβλήθηκε ο Βρετανός χειριστής του ελικοπτέρου21:14:14
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Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις20:36:33
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkgbxuayx4yx?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Κάηκαν 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βοιωτία και Αττική19:49:49
«Από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, νότια Βοιωτία και δυτική Αττική. Καθώς εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις για αρκετές ακόμη πληγείσες περιοχές, η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές αυτής της περιόδου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Παράλληλα, πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλύματα τους, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες».
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανάρτηση της wwf
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Το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά στη Βοιωτία19:34:45
Φωτογραφίες ντοκουμέντο με το καλώδιο μεταφοράς ενέργειας
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg9ra1ikm2x?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Φωτογραφίες από το ελικόπτερο που συνετρίβη στην Ψάθα19:26:32
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg9fgqow7jt?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ανάρτηση Αρναούτογλου - Η ερημοποίηση δεν αρχίζει όταν εμφανιστεί η έρημος19:15:01Η νέα επιστημονική έκθεση του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε χθες, στις 3 Αυγούστου 2026, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται ξανά από μεγάλες πυρκαγιές. Δεν πρόκειται για μία ακόμη επιστημονική μελέτη. Είναι μια σοβαρή υπενθύμιση ότι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης δεν σταματούν όταν σβήσουν οι τελευταίες φλόγες.Η ερημοποίηση δεν σημαίνει ότι μια περιοχή μετατρέπεται ξαφνικά σε έρημο. Είναι η σταδιακή υποβάθμιση της γης στις ξηρές περιοχές, όταν το έδαφος χάνει τη γονιμότητα, τη βλάστηση, την ικανότητά του να συγκρατεί νερό και τελικά τη δυνατότητα να στηρίζει τη γεωργία, τα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες.Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Σύμφωνα με την έκθεση, το 36% της έκτασης της χώρας βρίσκεται υπό συνθήκες ερημοποίησης. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ισπανία με 53% και την Κύπρο με 45%.Αυτό δεν σημαίνει ότι περισσότερο από το ένα τρίτο της Ελλάδας έχει γίνει έρημος. Σημαίνει όμως ότι σε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της χώρας η ξηρασία συνδυάζεται ήδη με υποβάθμιση της γης. Είναι ένα προειδοποιητικό μήνυμα για τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους, τα δάση, τη βιοποικιλότητα και τη δυνατότητα πολλών περιοχών να παραμείνουν παραγωγικές και κατοικήσιμες τα επόμενα χρόνια.Οι εικόνες των τελευταίων ημερών από τις πυρκαγιές συγκλονίζουν όλους μας. Όμως η πραγματική δοκιμασία για μια καμένη περιοχή αρχίζει όταν οι κάμερες απομακρυνθούν. Τότε το έδαφος μένει γυμνό και εκτεθειμένο στον ήλιο, στον άνεμο και στις έντονες βροχοπτώσεις. Η διάβρωση επιταχύνεται, το νερό συγκρατείται δυσκολότερα και η φυσική αναγέννηση γίνεται πιο αργή και πιο αβέβαιη.Όταν οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται στην ίδια περιοχή και ακολουθούνται από μεγάλα διαστήματα ξηρασίας, η προσωρινή καταστροφή μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη υποβάθμιση της γης. Τότε η ερημοποίηση παύει να είναι μια θεωρητική έννοια και αποκτά άμεσες συνέπειες στην αγροτική παραγωγή, στο διαθέσιμο νερό, στην οικονομία και τελικά στην καθημερινή ζωή τωνανθρώπων.Γι’ αυτό η αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν μπορεί να εξαντλείται στην κατάσβεση. Η πρόληψη, η σωστή διαχείριση των δασών, η προστασία του εδάφους, η συγκράτηση των υδάτων και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων αποτελούν εξίσου σημαντικά μέρη της ίδιας προσπάθειας.Ως Ευρωβουλευτής έχω αναδείξει επανειλημμένα την ανάγκη να περάσουμε από την απλή κατάσβεση στην ουσιαστική πρόληψη.Τον Σεπτέμβριο του 2025, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, έθεσα το ζήτημα της ανεπαρκούς αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την πρόληψη των πυρκαγιών και τόνισα ότι η πρόληψη αποτελεί δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να μεταφέρεται ως οικονομικό βάρος στους πολίτες και στις αγροτικές οικογένειες. Τον Ιούνιο του 2026 διοργάνωσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδική εκδήλωση για την ενεργή διαχείριση των δασών, τη μείωση της καύσιμης ύλης, την αξιοποίηση της βιομάζας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών, με παραδείγματα από την Αττική, την Ιταλία και την Ισπανία.Παράλληλα, μέσα από τις παρεμβάσεις και τις τροπολογίες μου έχω στηρίξει την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, των Δήμων και των Περιφερειών στην πρόληψη και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Η νέα έκθεση του Joint Research Centre επιβεβαιώνει ότι η προστασία των δασών, του εδάφους και των υδάτων αποτελούν μέρη της ίδιας μάχης απέναντι στην κλιματική κρίση.Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ξηρές περιοχές καλύπτουν ήδη περίπου το 15 τοις εκατό της επικράτειας, ενώ η ερημοποίηση επηρεάζει περίπου 530.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχεδόν 42 εκατομμύρια ανθρώπους. Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι μέχρι την περίοδο 2021 έως 2040 ακόμη μεγαλύτερες περιοχές της Ευρώπης ενδέχεται να βρεθούν σε αυξημένο κίνδυνο.Οι χάρτες δεν σβήνουν τις φωτιές. Μπορούν όμως να μας δείξουν τι κινδυνεύουμε να χάσουμε, αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε πυρκαγιά ως ένα μεμονωμένο γεγονός και όχι ως μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης πρόκλησης που αφορά την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη.Η πραγματική μάχη απέναντι στην ερημοποίηση αρχίζει την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς. Και αυτή είναι μια μάχη που δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε.Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο https://publications.jrc.ec.europa.eu/.../handle/JRC146546.
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Προσήλι - Η μαγική εικόνα που δεν υπάρχει πια19:12:55
Αυτό είναι το Προσήλι. Η παραλία στην άκρη στο Πόρτο Γερμενό. Ένας παράδεισος που έγινε στάχτη.
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Πυροσβεστική: 660 πρόστιμα και 264 συλλήψεις για φωτιές από την αρχή του 202618:32:38
Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ, για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τιν Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπυράρχου Βασίλειο Βαθρακογιάννη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις, από τις οποίες οι 235 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 29 περιπτώσεις πρόθεσης.
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Οι πυροσβέστες παλεύουν με τα διάσπαρτα καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της φωτιάς18:30:48
Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα για την πλήρη αντιμετώπισή της.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπυράρχου Βασιλείου Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg9hgehr1rt?integrationId=40599y14juihe6ly}
Πυροσβεστική: Συνεχίζεται η μάχη στην Αττικοβοιωτία – Καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς
Στην επιχείρηση συμμετέχει μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων, με ενισχύσεις να έχουν μετακινηθεί από πολλές περιοχές της χώρας για να συνδράμουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο.
Σημαντική είναι η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Δήμων που επηρεάστηκαν, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, μηχανημάτων έργου, καθώς και των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και των ομάδων Πολιτικής Προστασίας.
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Σε εξέλιξη η έρευνα για τη συντριβή των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα18:19:06
Συνεχίζονται οι διαδικασίες διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων Bell AB-214 ST που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην περιοχή της Ψάθας, στις 2 Αυγούστου 2026.
Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής που επέβαιναν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα.
Η προανάκριση έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., καθώς υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ευθύνες.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να οριστούν ειδικοί πραγματογνώμονες, να ληφθούν καταθέσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα και να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οπτικό ή άλλο υλικό από το σημείο της σύγκρουσης.
Αυτοψία της Δ.Α.Ε.Ε. με χρήση drone στο σημείο της πτώσης
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο όπου κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα, με τη συνδρομή drone. Οι αρμόδιοι συνέλεξαν στοιχεία και πραγματοποίησαν λεπτομερή καταγραφή της περιοχής, ενώ το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg3c9ni5n81?integrationId=40599y14juihe6ly}
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Administration (FAA) των ΗΠΑ, καθώς τα ελικόπτερα διαθέτουν αμερικανικό νηολόγιο. Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, η οποία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα στο ελληνικό κράτος, και έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες.
Όπως διευκρινίζεται, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν έχει αρμοδιότητα διερεύνησης για αεροσκάφη που εκτελούν αποστολές αεροπυρόσβεσης, ωστόσο η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του στο πλαίσιο της έρευνας.
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Πόρτο Γερμενό: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση καμένου πυροσβεστικού (εικόνες)17:51:36
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση του κατεστραμμένου πυροσβεστικού οχήματος που υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Τα συνεργεία επιχειρούν στην περιοχή για την ασφαλή μεταφορά του οχήματος, το οποίο παραμένει στο σημείο μετά το συμβάν.
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Η πορεία της φωτιάς το τελευταίο 24ωρο (βίντεο)17:25:35
Στο παρακάτω βίντεο του Beyond EO Centre NOA αποτυπώνεται η εξέλιξη και η εξάπλωση των ενεργών εστιών της φωτιάς στον Κιθαιρώνα και την περιοχή του Αγίου Νικολάου βάσει των καταγεγραμμένων ενεργών εστιών.
Η απεικόνιση δείχνει τη δυναμική της πυρκαγιάς, τα σημεία όπου εμφανίστηκε αυξημένη θερμική δραστηριότητα, καθώς και τη μεταβολή της εξάπλωσης του μετώπου μέσα στις προηγούμενες ημέρες.
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Λούμπα: Δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, κρίσιμες οι κηλιδώσεις17:21:14
Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Λούμπας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη κυρίως με τις αναζωπυρώσεις και τις νέες εστίες που δημιουργούνται.
Αντιπυρικές ζώνες «ανάχωμα» στη φωτιά
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι κηλιδώσεις, δηλαδή η μεταφορά αναμμένων υλικών από τον άνεμο σε νέα σημεία, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικές αναζωπυρώσεις και να δυσκολέψουν το έργο της κατάσβεσης. Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις παρεμβάσεις στα ενεργά μέτωπα, ενώ παράλληλα ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να δημιουργηθούν ασφαλείς γραμμές άμυνας.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg3dsy3o9m1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τα εναέρια μέσα επιχειρούν όπου κρίνεται αναγκαίο, με συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένη θερμική δραστηριότητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, με στόχο τον πλήρη έλεγχο των εστιών και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg6ozgq9uht?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Λούμπα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις διάσπαρτες εστίες16:30:46
Συνεχίζεται η δύσκολη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή της Λούμπας, όπου το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία παραμένει ενεργό σε διάσπαρτα σημεία.
Παρά τη βελτίωση της συνολικής εικόνας, οι αναζωπυρώσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο φόβο των αρχών. Οι πυροσβέστες επιχειρούν συνεχώς για τον περιορισμό των ενεργών σημείων, πραγματοποιώντας περιπολίες και παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται νέες φλόγες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg5ko6682xd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στόχος είναι να «κλειδώσει» το μέτωπο και να αποτραπεί η δημιουργία νέων επικίνδυνων εστιών. Η περιοχή της Λούμπας χαρακτηρίζεται ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της επιχείρησης, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής και η παρουσία πυκνής βλάστησης δυσχεραίνουν το έργο των επίγειων δυνάμεων.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg6ozgq9uht?integrationId=40599y14juihe6ly}
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«Στάχτη» το Πόρτο Γερμενό: Σπίτια και περιουσίες έγιναν αποκαΐδια16:09:37
Βαρύ είναι το αποτύπωμα της μεγάλης φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, όπου κάτοικοι και ιδιοκτήτες επιστρέφουν σταδιακά στις περιουσίες τους για να αντικρίσουν τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.
Σπίτια, αυλές, οχήματα και περιουσίες έχουν μετατραπεί σε στάχτη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντικό αριθμό καμένων κατοικιών στον παραλιακό οικισμό. Πολλοί κάτοικοι παραμένουν σοκαρισμένοι, καθώς μέσα σε λίγες ώρες είδαν τις περιουσίες μιας ζωής να καταστρέφονται.
Η εικόνα στην περιοχή είναι αποκαρδιωτική. Μαυρισμένες εκτάσεις, καμένα σπίτια και κατεστραμμένες υποδομές συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καταγράψουν τις ζημιές και να οργανώσουν τα επόμενα βήματά τους.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg4tzm9qwkp?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Συνεχίζονται οι ρίψεις στην Ψάθα υπό το φόβο αναζωπυρώσεων15:55:23
Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρίψεις νερού στα σημεία όπου καταγράφεται έντονη θερμική δραστηριότητα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό των εστιών. Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς οι διάσπαρτες εστίες και οι συνθήκες στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg5cvcy91qh?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg5kvvkee9d?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Με το βλέμμα στις αναζωπυρώσεις οι πυροσβέστες15:29:53
Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στις περιοχές της Ψάθας και της Λούμπας, όπου οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες και ενεργά σημεία μέσα στις καμένες εκτάσεις. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εύθραυστη, καθώς οι άνεμοι παραμένουν ο βασικός παράγοντας που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μέσα σε λίγα λεπτά.
Στην Ψάθα, οι συνεχείς ρίψεις από τα εναέρια μέσα και η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων έχουν συμβάλει στον περιορισμό της φωτιάς, ωστόσο οι πυροσβέστες παραμένουν σε συναγερμό για τυχόν αναζωπυρώσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέο μέτωπο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στη Λούμπα, όπου εντοπίζεται ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία. Οι δυνάμεις κατάσβεσης επιχειρούν συνεχώς για να ελέγξουν τις εστίες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε νέες περιοχές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg5cwvhvkj5?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Αυτοψία Ανδρουλάκη στις πληγείσες περιοχές της Βοιωτίας (βίντεο)15:22:10
Στις πληγείσες περιοχές της Ξηρονομής Βοιωτίας περιόδευσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποτιμήσει από κοντά το μέγεθος των καταστροφών που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά και να συνομιλήσει με τοπικούς φορείς, αγρότες και κατοίκους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συνοδευόμενος από τον τοπικό βουλευτή Γιώργο Μουλκιώτη, ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για τις εκτεταμένες ζημιές στον φυτικό και ζωικό κεφάλαιο ιδιαίτερα στους ελαιώνες και την κτηνοτροφία και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση, δίκαιη και καθολική αποζημίωση όλων των πληγέντων, ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίες αγρότες ή όχι.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg4s8b8ffjt?integrationId=40599y14juihe6ly}
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Αγώνας δρόμου για τον έλεγχο της φωτιάς στην Αττικοβοιωτία – Η Λούμπα το πιο δύσκολο μέτωπο15:15:46
Μάχη με τον χρόνο και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττικοβοιωτία, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να δοκιμάζει την περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στη Λούμπα, όπου οι φλόγες και οι διάσπαρτες εστίες δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με ριπές που κατά τόπους φτάνουν τα 7 μποφόρ, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό, καθώς ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις ακόμη και σε σημεία που είχαν αντιμετωπιστεί.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν από αέρος 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, τα δύο για συντονισμό. Οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο είναι 575 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρου και 150 οχήματα. Συνδράμουν επίσης δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία.
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Εκατοντάδες πυροσβέστες για 5η μέρα στη «μάχη» με την φωτιά στη Δυτική Αττική15:13:09
Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία, αντιμετωπίζοντας τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων που πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού στις πιο δύσβατες περιοχές και στα σημεία όπου η φωτιά παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα.Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
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Μάχη με τις διάσπαρτες αναζωπυρώσεις – Συνεχείς ρίψεις από τα εναέρια μέσα στην Ψάθα15:06:55
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη απέναντι στις διάσπαρτες αναζωπυρώσεις που συνεχίζουν να εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του πύρινου μετώπου.
Η περιοχή της Ψάθας βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών, καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούν να περιορίσουν κάθε εστία πριν αυτή ενισχυθεί από τις καιρικές συνθήκες. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων και προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς σε δύσβατες περιοχές.
Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι άνεμοι παρουσιάζουν αυξομειώσεις και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα επικίνδυνο «εκρηκτικό μείγμα» για την εκδήλωση νέων αναζωπυρώσεων. Ακόμη και μικρές εστίες μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε ενεργά μέτωπα, γεγονός που κρατά σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
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Πόρτο Γερμενό: Πάνω από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί (βίντεο)15:00:49
Το Πόρτο Γερμενό προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά το καταστροφικό πέρασμα της μεγάλης φωτιάς , που άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το μέγεθος της καταστροφής.
Πέντε ημέρες μετά τη φωτιά, πολλοί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να μην έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στον παραλιακό οικισμό, καθώς οι έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται. Όσοι έχουν ήδη βρεθεί στα σπίτια τους αντικρίζουν εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής, με καμένες κατοικίες και περιουσίες που χάθηκαν στις φλόγες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg2v6hk8mu1?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος την Τετάρτη14:21:43
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, για αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, η περιφέρεια Αττικής καθώς και η περιφερειακή ενότητα Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Χίου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).
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Στη FAA των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ η διερεύνηση του δυστυχήματος της Ψάθας14:04:01
Το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, στις 02 Αυγούστου 2026, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ.
Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες, ενώ ο ΕΔΟΑΣΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση.
Εντούτοις, η ΕΛΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.
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Εικόνες μέσα από καμένο σπίτι στην Ψάθα13:19:28
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Δημοσιογράφος του MEGA έτρεχε να σωθεί από την πύρινη λαίλαπα13:17:38
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«Τεράστιο το θερμικό φορτίο σε όλη την περιοχή»13:15:45
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, χωρίς αυτή την ώρα να υπάρχουν ενεργές φλόγες.
Ωστόσο, το μεγάλο θερμικό φορτίο που παραμένει στο υπέδαφος και οι πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
«Είμαστε στην περιοχή της Ψάθας, η οποία χθες επλήγη από την πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχουν ενεργές φλόγες, υπάρχει όμως τεράστιο θερμικό φορτίο σε όλο το υπέδαφος της περιοχής, κάτι που γίνεται εμφανές και από τους έντονους καπνούς», ανέφερε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg244nztc6h?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Οι πυροσβέστες στηρίζουν τη ρεπόρτερ του OPEN12:48:50
Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών εκφράζει δημόσια στήριξη στη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου, καταδικάζοντας την αδικαιολόγητη στοχοποίησή της.
{https://www.facebook.com/paspyd/posts/pfbid02wDkciQMaRkj6F5sdyunVUzL6wCmUB7jGu2bbSjAE91RCchQgeSA9UX2fhKGj8PaEl}
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Φτιάχνονται αντιπυρικές ζώνες στη Λούμπα12:46:47
Η κατάσταση στη Λούμπα είναι εμφανώς βελτιωμένη, ωστόσο υπάρχουν ακόμη μικροεστίες που καίνε στα δέντρα. Εκεί επεμβαίνουν τα πεζοπόρα τμήματα, τα οποία μαζί με τις υδροφόρες αναλαμβάνουν να σβήσουν τα «καντηλάκια».
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Εικόνα του AFP από το Κρύο Πηγάδι12:45:27
{https://x.com/AFP/status/2084560024378957963}
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Κρανίου τόπος το σημείο από όπου πέρασε η πυρκαγιά στην Ψάθα12:38:43
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg1sdplnuyh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβοιωτία12:08:07
Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, η οποία συνεχίζει να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.
Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας.
Σημειώνεται πως ο πρώτος εκ των δύο κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Στυλίδας.
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Καπνός από τις πυρκαγιές: Πώς επηρεάζει το αναπνευστικό - Τι πρέπει να προσέχουμε11:32:37
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkg07y75kpvd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Πώς και πότε θα αποζημιωθούν οι πληγέντες11:32:06
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkfzyajphypt?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Όλα τα μέτωπα σε ύφεση - Στοίχημα η μάχη με τις αναζωπυρώσεις10:28:18
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkfymkegay5d?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Το συγκινητικό μήνυμα πυροσβέστη: «Η αγάπη και η προσφορά σας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία»10:27:04
{https://www.facebook.com/giannisalanis/posts/10240107871826554?ref=embed_post}
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Τι είναι το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής που εμφανίστηκε πάνω από το μέτωπο της φωτιάς09:40:38
Στο φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός. Όπως σημείωσε το καινούριο αυτό φαινόμενο εμφανίστηκε πάνω από το μέτωπο της φωτιάς το πρωί.
Πρόκειται για ένα πέπλο ομίχλης που επικάθεται πάνω από τον χώρο της πυρκαγιάς και προκαλείται όταν η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται με το ύψος αντί να μειώνεται.
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«Ο μεγάλος αντίπαλος είναι το μεσημέρι που έρχεται»09:32:16
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkfxk0hmp5u1?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Οι κρίσιμες ώρες για τις αναζωπυρώσεις09:30:33
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ως στόχο σήμερα να ελέγξει τις αναζωπυρώσεις που συνηθίζονται από τις 13:30 και μετά, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει η σχετική υγρασία.
«Χθες εκείνη την ώρα είχαμε γενικευμένη αναζωπύρωση. Αυτό σήμερα θέλουμε να το ελέγξουμε με τα εναέρια μέσα, τους 526 πυροσβέστες και τους δασοκομάντος», επισήμανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkfxa0151djl?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Μπλόκο της αστυνομίας κόβει τον δρόμο προς Ψάθα08:11:50
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Βελτιωμένη η εικόνα στη Λούμπα08:09:01
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Οι δυνάμεις που έχουν ριχτεί στη μάχη07:43:42
Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».
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Βορδός: Μιλάμε για ολική καταστροφή των Μεγάρων07:41:00
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkfvfmvxkgo1?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Φωτογραφία - ντοκουμέντο από τη φωτιά στο Δαφνί06:58:56
Από τσιγάρο η φωτιά που οδήγησε στην εκκένωση της Αφαίας και του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου.
Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον υπεύθυνο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkfjioorurdl?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Τα τελευταία «112» το απόγευμα της Δευτέρας06:56:38
{https://x.com/112Greece/status/2084303690265985254}
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Στάχτη 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία06:11:25
Νέα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φονική φωτιά.
Ειδικότερα και όπως έκανε γνωστό το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό Αττικής, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη.
Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 03/08.
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