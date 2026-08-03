Την εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική περιέγραψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.

Σε τρεις μεγάλους τομείς έχει χωριστεί το πύρινο μέτωπο της φωτιάς που μαίνεται στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό.

Το πιο δύσκολο μέτωπο επιχειρησιακά, λόγω του αναγλύφου της περιοχής είναι το σημείο πάνω από την Ψάθα, χωρίς όμως την επικινδυνότητα που είχε το απόγευμα, τόνισε ο κ. Αρτοποιός.

Εξήγησε πως το πύρινο μέτωπο έχει χωριστεί σε τρεις τομείς:

- τη Βόρεια - Βορειοανατολική περιοχή απέναντι από την Ψάθα που βλέπει στα Βίλια,

- το Νότιο - Νοτιοδυτικό μέτωπο προς Λούμπα, Ζάχουλη

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- και την περιοχή του Κανδηλίου, και το νότιο κομμάτι στα Μέγαρα.

Για τα σπίτια που απειλούνται στην Ψάθα απάντησε μιλώντας στην ΕΡΤ πως «δεν έχει αναφερθεί πρόβλημα σε οικία, το πρόβλημα είναι σε δασικές εκτάσεις και μόνο, Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στην Ψάθα», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της ΠΥ σημείωσε η τελευταία ενημέρωση είναι πως υπάρχει γενικότερη ύφεση στην πυρκαγιά.

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει αυτή η πυρκαγιά» σύμφωνα με τον Γιάννη Αρτοποιό, «είναι ότι έχει μεγάλη περίμετρο. Πιο ενεργό μέτωπο είναι εκείνο προς την Ψάθα, καθώς έχει πλήθος από καντηλάκια, που επανενεργοποιούν κάποιες θερμές εστίες. Πάνω από την Ψάθα που υπάρχουν ελαιόδεντρα», σημείωσε.

Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα

»Πιο νότια σε Βένιζα, Λούμπα, Ζάχουλη αλλά και προς Κανδήλι είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Όλο το βράδυ αναμένεται πιο ήρεμη κατάσταση, ωστόσο στο πεδίο παραμένουν 450 πυροσβέσεως, με συναδέλφους Γάλλους και Ρουμάνων, σε απόλυτη και πολύ καλή συνεργασία με υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οχήματα της περιφέρειας Στερεάς και Αττικής με υδροφόρες γα να μην ξεμείνουμε καθόλου από νερό και συνεχή υδροδοσία, ανελλιπώς και αδιάκοπα.

»Υπάρχει μεγάλη περίμετρος και ιδιαιτέρως τις μεσημβρινές ώρες μετά τις 1 το μεσημέρι, όπου ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία,τότε επανενεργοποιούνται θερμά σημεία, που είναι δύσβατα ή δύσκολα προσεγγίσιμα, αυτό δημιουργεί νέα μέτωπα, αυτό το είναι το στοίχημα, που πρέπει να κερδίσουμε. Αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και μαζί με τα εναέρια το πρωί θα προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη εστία.

«Δεν θέλουμε να έρθουμε το μεσημέρι αύριο να να έχουνε επανενεργοποιηθεί θερμά σημεία. Είναι δύσκολη πυρκαγιά πολλές φορές είναι πάνω από τις δυνάμεις μας», τόνισε ο Γιάννης Αρτοποιός.

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