Η νεότερη εκτίμηση για την καμένη έκταση από τις φωτιές σε Αττικοβοιωτία.

Νέα δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φονική φωτιά.

Ειδικότερα και όπως έκανε γνωστό το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό Αττικής, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη.

Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 03/08.

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