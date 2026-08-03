Χωρίς καύσωνα και με καλοκαιρινές θερμοκρασίες ο καιρός μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο.

Με μια νέα ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου μας ενημερώνει για τις θερμοκρασίες στην χώρα μας, μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο.

Όπως σημειώνει από την Τρίτη έως και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως 35 βαθμούς και από την Παρασκευή 7/8 έως και την Κυριακή 9/8 ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο 15/8 η θερμοκρασία θα πέσει και θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 35 βαθμούς.

Ωστόσο, όπως σημειώνει για κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και στο κέντρο μεγάλων πόλεων υπολογίστε 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία.

Για τα ορεινά και τα παράκτια τμήματα υπολογίστε 3 έως 5 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Δείτε τον πίνακα με τις θερμοκρασίες