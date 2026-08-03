Ο Τούε Κίνταλ, περιγράφει έναν άνθρωπο που από παιδί είχε αποφασίσει ότι το πιλοτήριο θα γινόταν ο χώρος εργασίας του.

Σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Δανίας, DR (Danish Broadcasting Corporation), σκιαγραφεί τη ζωή και την πορεία του 46χρονου Δανού πιλότου ελικοπτέρου Ρούνε Κίνταλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα. Μέσα από τη μαρτυρία του μεγαλύτερου αδελφού του, αναδεικνύεται το πάθος του για την αεροπορία και η αφοσίωσή του στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.

Ο Ρούνε Κίνταλ σκοτώθηκε όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από δασική περιοχή δυτικά της Αθήνας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του και ένας Έλληνας συντονιστής της επιχείρησης, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Τούε Κίνταλ, περιγράφει έναν άνθρωπο που από παιδί είχε αποφασίσει ότι το πιλοτήριο θα γινόταν ο χώρος εργασίας του. Οι τρεις αδελφοί της οικογένειας μεγάλωσαν με την αεροπορία, ακολουθώντας μια οικογενειακή παράδοση τριών γενεών στην ανεμοπορία. Όπως εξηγεί, οι πρώτες εμπειρίες τους στους αεροδιαδρόμους και στις πτήσεις με τον πατέρα τους ήταν εκείνες που καλλιέργησαν στον Ρούνε την αγάπη για τους αιθέρες.

Παρότι ξεκίνησε σπουδές ως μηχανικός ασθενών ρευμάτων, εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει επαγγελματίας πιλότος ελικοπτέρου. Η πορεία του τον οδήγησε στον Καναδά, όπου εργάστηκε αρχικά υποστηρίζοντας τις βιομηχανίες υλοτομίας και εξόρυξης, πριν αφιερωθεί ολοκληρωτικά στις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια της ζωής του εργάστηκε ως πιλότος ελικοπτέρου, έχοντας ως βασική αποστολή την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον αδελφό του, θεωρούσε τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης ασφαλέστερες από άλλες μορφές επαγγελματικής πτήσης, όπως το heliskiing, το οποίο εγκατέλειψε επειδή το έκρινε ιδιαίτερα επικίνδυνο.

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«Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατάσβεση πυρκαγιών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούε Κίνταλ, υπογραμμίζοντας ότι ο αδελφός του αντιμετώπιζε το έργο του ως αποστολή και όχι απλώς ως επάγγελμα.

Ο Ρούνε Κίνταλ ήταν ιδιαίτερα καταξιωμένος στον χώρο της αεροπορίας. Η καναδική αεροπορική αρχή τον είχε βραβεύσει όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο χωρίς κανένα ατύχημα, ενώ αξιοποίησε και τις τεχνικές γνώσεις του ως μηχανικός για να αναπτύξει νέες μεθόδους που βελτίωσαν τις επιχειρήσεις με ελικόπτερα.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το δυστύχημα είχε επικοινωνήσει με την οικογένειά του, στέλνοντας φωτογραφία του ελικοπτέρου που επρόκειτο να πιλοτάρει. Σύμφωνα με τον αδελφό του, ήταν ιδιαίτερα περήφανος που θα πετούσε με ένα μεγαλύτερο και ισχυρότερο ελικόπτερο.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με τις ελληνικές και τις δανικές αρχές για τον επαναπατρισμό της σορού του. Ο Ρούνε Κίνταλ ζούσε στην πόλη Terrace της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά και αφήνει πίσω του στενούς φίλους, καθώς και τα δύο μικρά παιδιά της συντρόφου του, τα οποία αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής του.