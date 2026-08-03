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Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (03/08) στην περιοχή του Βοτανικού στην Αθήνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε απορρίματα και ξερά χόρτα, με 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 21:00

Η φωτιά καίει σε κοντινή απόσταση από το υπό ανέγερση γήπεδο του Παναθηναϊκού, ενώ σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλούνται εγκαταστάσεις ή λοιπές υποδομές.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από την ΔΑΕΕ.