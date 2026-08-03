Ο 20χρονος μαζί με τον 22χρονο φίλο του πέρασαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα, με το τραγικό συμβάν να σημειώνεται στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας.

Νεκρός ανασύρθηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ο οποίος έκανε πεζοπορία μαζί με τον 22χρονο ομοεθνή φίλο του.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, οι δύο νεαροί ταξίδεψαν από την Λατινική Αμερική στην Αλβανία και ακολουθώντας ένα από τα ορεινά μονοπάτια της μεθορίου πέρασαν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης πεζοπορίας κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, ο 20χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, κοντά στη Σαγιάδα.

Ο 22χρονος φίλος του, σε κατάσταση πανικού, έφτασε στον κεντρικό δρόμο και σταμάτησε μία διερχόμενη νταλικά, όπου και ζήτησε βοήθεια από τον οδηγό. Εκείνος ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 22χρονος νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο, καθώς φέρει σημάδια εξάντλησης και αφυδάτωσης.