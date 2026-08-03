Η 4χρονη νοσηλευόταν εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γενηματάς στη Θεσσαλονίκη.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Γενηματάς πήρε το 4χρονο κορίτσι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης (30/07).

Η 4χρονη βρισκόταν με την οικογένειά της σε κατάστημα εστίασης όταν ξαφνικά ένα ζώο, πιθανόν τσακάλι, πλησίασε και επιτέθηκε, δαγκώνοντας το κοριτσάκι στον λαιμό.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γεννητικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωμο ζώο ήταν τσακάλι.

Την ίδια ώρα, αγέλη με τσακάλια εντοπίστηκε από υπαλλήλους εταιρείας φύλαξης -όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι- και σε περιοχή της Θέρμης. Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία στην ανάρτησή της με τις φωτογραφίες από τα τσακάλια στη Θέρμη, «καλό είναι να υπάρχει αυξημένη προσοχή τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα σε πιο απομονωμένα σημεία και για όσους κυκλοφορούν με κατοικίδια».

Οι περιαστικοί δήμοι της Θεσσαλονίκης ζητούν από το Δασαρχείο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να ληφθούν μέτρα εντοπισμού και απώθησης των άγριων ζώων από τις κατοικημένες περιοχές.