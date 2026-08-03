«Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα» χαρακτηρίζει ο Κώστας Λαγουβάρδος τα τελευταία στοιχεία από τις φωτιές.

Έναν τραγικό απολογισμό από τις φωτιές που έχουν πλήξει τη χώρα τα τελευταία εννέα χρόνια κάνει σε ανάρτησή του ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει «παντέρμη» την Δυτική Αττική και αναφέρει χαρακτηριστικά πως «πάνω από 480.000 στρέμματα καμένα από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια».

Ο κ. Λαγουβάρδος κάνει λόγο για «εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα, που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών (2018–2026) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».

Διευκρινίζει ότι «η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026)».

Στην ανάρτησή του συνεχίζει πως «από το 2018 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS)» και παραθέτει σχετικό χάρτη από την περίμετρο των καμένων εκτάσεων.

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«Η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, ενώ η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 02/08/2026.

Η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Λαγουβάρδος.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=10243329926119584&set=a.10216016276735420}

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