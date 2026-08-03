Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τραγανό - Η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) στην περιοχή του Τραγανού Πηνειού στην Ηλεία, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σύμφωνα με το ilialive.gr.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:15, καίγοντας κυρίως αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των επικίνδυνων κηλιδώσεων κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Πύργου – Πατρών (Ολυμπία Οδός). Με τη βελτίωση της εικόνας του μετώπου, η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 49 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ σημαντική είναι η συνδρομή 22 Τσέχων πυροσβεστών με τρία οχήματα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Πηνειού ενισχύουν το έργο της πυρόσβεσης. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Νωρίτερα δόθηκε εντολή να κλείσει η εθνική οδός Πύργου - Πατρών

Υπνεθυμίζεται ότι νωρίτερα δόθηκε εντολή να κλείσει η εθνική οδός Πύργου - Πατρών καθώς οι φλόγες από τη φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στην Ηλεία έχει φτάσει στο δρόμο. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Τραγανού, στον δήμο Πηνειού και σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 8 οχήματα με μία ομάδα πεζοπόρων ενώ στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική υπηρεσία πρόκειται για μία «ανοιχτή» φωτιά, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληρφορίες για δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Η φωτιά σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Λόγω της φωτιάς, γινόταν εκτροπή κυκλοφορίας γίνεται μεταξύ Κυλλήνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο.

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