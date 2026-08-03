Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Κυριακή στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα για τη φωτιά στη Βοιωτία.

Στον ανακριτή οδηγούνται την Τρίτη ο δήμαρχος και ένας ακόμα συλληφθείς, που κατηγορούνται για τη φωτιά στη Βοιωτία που πέρασε και καίει για τέταρτη μέρα τη Δυτική Αττική.

Ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά μετρά ήδη δύο θανάτους μετά τη σύγκρουση την Κυριακή δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΗΕΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας.

Ο ένας από τους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος Στυλίδας και συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Ο δεύτερος είναι τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Κυριακή στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και διέταξε την κράτηση τους, μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή, όπου τους παρέπεμψε.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται γιαεμπρησμό σε δάσος ή δασική έκταση, με ενδεχόμενο δόλο, που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, η οποία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμεύει για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά κλ.π. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι πιθανό να υπάρξει και συμπληρωματική κατηγορία, μετά τον θάνατο των μελών του πληρώματος του ενός από τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες στην Ψάθα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, την αυτοψία και το υλικό που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, καθώς και την πραγματογνωμοσύνη στο σημείο μηδέν, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, και περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στο κατηγορητήριο, οι κατηγορίες σχετίζονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης των υλικών του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και μη τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν αναγκαίο και γνώριζαν, ή όφειλαν να γνωρίζουν την επικινδυνότητα των υλικών σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και επίσης με τη μη αποψίλωση των χόρτων κάτω από το σημείο της ένωσης των καλωδίων και γύρω από τον πυλώνα όπως προβλέπεται από σχετικούς κανονισμούς.

Τι έδειξε η προανάκριση

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναζητήθηκε και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου αλλά δεν βρέθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του δικηγόρου του με τις αρχές και δήλωσε ότι θα εμφανιστεί να καταθέσει για την υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις από το ΠΣ, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου 500 μέτρα μακριά από το αιολικό πάρκο και αποδίδεται σε κάποια αστοχία στην κατασκευή του δικτύου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ταλάντωση των καλωδίων και σπινθήρας που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Οι συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες είχαν τοποθετηθεί πριν από λίγους μήνες, πήραν ρεύμα από το ΔΕΔΗΕΕ για να λειτουργήσουν τον περασμένο Μάιο, και άρχισαν να δίνουν αντίστροφα το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στο κεντρικό δίκτυο, μόλις στις αρχές Ιουνίου.

Στις 27 Ιουνίου όμως, εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στο σημείο μηδέν της τωρινής πυρκαγιάς, που αποδόθηκε πάλι στα καλώδια, αλλά η φωτιά δεν πρόλαβε να πάρει διαστάσεις. Τότε αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά ένα μήνα αργότερα, την περασμένη Παρασκευή, είχαμε την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς, σε κοντινό σημείο του δικτύου από την πρώτη φωτιά.

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