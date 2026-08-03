Η φωτιά στη Δυτική Αττική που μαίνεται, απειλώντας ανθρώπινες ζωές, σπίτια, περιουσίες και απαράμιλλου κάλους και περιβαλλοντικής σημασίας φυσικό τοπίο, άφησε πίσω της μία αποκαρδιωτική εικόνα.
Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιες εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το αντίθετο. Είναι η «κλασική» πια, σχεδόν αναμενόμενη, εικόνα της επόμενης μέρας της καταστροφής μετά από κάθε πυρκαγιά, κάθε φωτιά που καίει - κατά παράδοση - κάθε χρόνο τέτοια εποχή.
Οι ανεξέλεγκτες φλόγες αφήνουν πίσω τους μία αποκαρδιωτική εικόνα, μία εικόνα «Αποκάλυψης», καμμένη γη, αποκαΐδια. Το πρακτορείο Sooc και ο φωτογράφος Νίκος Παλαιολόγος παραθέτει 14 εικόνες της επόμενης μέρας.
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