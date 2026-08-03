Έκτακτος αποκλεισμός εισόδων και εξόδων για την εγκατάσταση τμήματος του συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων στην Ολύμπια Οδό – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον κόμβο Γαστούνης της Ολυμπίας Οδού, λόγω εργασιών για την κατασκευή μεταλλικών προβόλων και γέφυρας που αποτελούν μέρος του εξοπλισμού του νέου συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων.

Συγκεκριμένα, από τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026, θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των εισόδων και εξόδων του κόμβου Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86), προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια οι απαραίτητες εργασίες.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οι οδηγοί θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των κοντινών κόμβων Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20) και Αμαλιάδας (Χ.Θ. 285,86), ώστε να συνεχίσουν κανονικά τις μετακινήσεις τους.

Η Ολυμπία Οδός επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών ή παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα, ο αποκλεισμός του κόμβου ενδέχεται να μεταφερθεί για την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

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Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στην περιοχή των εργασιών.