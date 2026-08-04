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Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Επιμένουν και σήμερα Τρίτη τα μελτέμια, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τα 7 Μποφόρ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου.