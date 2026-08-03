Οι δύο συλληφθέντες ομολόγησαν την πράξη τους και αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου στην Αργολίδα, ο οποίος είχε αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενος και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 24 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Το χρονικό της δολοφονίας του 59χρονου

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το βράδυ της 24ης Ιουλίου 2026 οι δύο συλληφθέντες φέρονται να επιβιβάστηκαν στο όχημα του 59χρονου και να μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση, τον ακινητοποίησαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, φέρονται να αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Η εξαφάνιση του 59χρονου είχε δηλωθεί το βράδυ της 25ης Ιουλίου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου από συγγενικό του πρόσωπο. Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις 2 Αυγούστου τη σορό του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία του Δήμου Ναυπλιέων. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, για τη συλλογή και εξέταση των απαραίτητων στοιχείων. Οι δύο συλληφθέντες ομολόγησαν την πράξη τους και αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

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Πώς εντοπίστηκε η σορός του

Η σορός του άτυχου 59χρονου εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας του Δήμου Ναυπλιέων. Η σορός βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου τις προηγούμενες ημέρες είχε εντοπιστεί το όχημα του 59χρονου. Ο εντοπισμός του πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Ναυπλίου, οι οποίες συνεχίζονταν από την ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή του.

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H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων. Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο. Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο, καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

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