Φωτιά σε γεωργική έκταση στην Πύλο Μεσσηνίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας.

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα, καθώς έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη για την αεροπυρόσβεση, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ο οποίος συμμετέχει στην προσπάθεια κατάσβεσης με υδροφόρα οχήματα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση της κατάστασης και καλύτερος συντονισμός των ενεργειών.