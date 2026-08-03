Στην κατάσβεση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πλέον 4 αεροσκάφη. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Η περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η χαμηλή βλάστηση μπορεί να ευνοήσει την ταχεία εξάπλωση των φλογών, ειδικά σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας και ανέμων. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας, το οποίο έχει αναλάβει τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων.

Φωτιά στη Βροντού: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις με εναέρια μέσα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Βροντού, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Το έργο των επίγειων δυνάμεων ενισχύεται πλέον και με τη συνδρομή εναέριων μέσων. Σύμφωνα με το Odelalis.gr, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά προς τον Όλυμπο. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 46 πυροσβέστες με 19 οχήματα, καθώς και 4 εναέρια μέσα. Στην επιχείρηση έχει προστεθεί και μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συντονίζουν τις ενέργειές τους στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον πλήρη έλεγχο της εστίας και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.