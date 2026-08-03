Εντοπίστηκε νεκρός ο 58χρονος αγνοούμενος ψυχολόγος από το Ναύπλιο - Απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία.

Τραγική κατάληξη είχε η πολυήμερη αναζήτηση του 58χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο. Βρέθηκε νεκρός τη νύχτα της Κυριακής 2/8 σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Κάντιας στην Αργολίδα.

Η σορός του σύμφωνα με το argolika.gr βρέθηκε σε κατάσταση σήψης και μεταφέρθηκε για νεκροψία και νεκροτομή οι οποίες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το χρόνο και τον τρόπο που επήλθε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα διήρκεσε 9 ημέρες και σε αυτή συμμετείχαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ, το Λιμενικό, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αργολίδας και άλλοι εθελοντές. Το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε ερημική τοποθεσία κοντά στα Ίρια και είχε «χτενιστεί» η περιοχή, χωρίς αποτέλεσμα.