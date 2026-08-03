«Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;», διερωτώνται οι εποχικοί πυροσβέστες.

Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη την Κυριακή στα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική, ομάδα ατόμων μπήκε στο parking της πυροσβεστικής κλέβοντας εξαρτήματα αυτοκινήτων και προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι, ενώ αγωνίζονταν για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών στις πυρκαγιές, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους και εισέβαλαν στον χώρο στάθμευσης του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μαγούλα.

Αφού προξένησαν φθορές στα οχήματα των πυροσβεστών, αφαίρεσαν τις ζάντες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Σχετική δημοσίευση για το συμβάν πραγματοποίησε η ομάδα «Εθελοντών Πυροσβεστών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας το ερώτημα «ποιος θα προστατεύσει εκείνους τελικά;».

{https://www.facebook.com/epoxikoipirosvestes/posts/pfbid0bAza2axBfnHhi8nXq4CHQTLN1DDTPxvuJi7FJoQit1wiShE3BC84y37epvnATpyml}

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«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες, συνάδελφοι της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επιστρέφοντας στην υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί τους.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παντελή έλλειψη βασικών υποδομών, σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε.

Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΕΣ.

Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;

Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Ελληνας πυροσβέστης; Πόσα ακόμη περιστατικά απαιτούνται για να δοθούν ουσιαστικές λύσεις;

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.) ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία της περιουσίας των συναδέλφων και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας.

Φτάνει δεν αντέχουμε άλλο ζητάμε μόνο αξιοπρέπεια!!».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mLHqeBW59jw8kGii763ko5TBiVLFGAkkZZekmRbuhLd7JSbYs5qwo7jEnLfhqwvYl&id=61579288610276}

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