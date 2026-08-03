Μπορεί η εικόνα να είναι καλύτερη τις επόμενες ημέρες, ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικοί παράγοντες, όπου εκεί τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά.

Βελτίωση όσον αφορά την ένταση των ανέμων προβλέπεται τις επόμενες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα μελτέμια θα σταματήσουν να δραστηριοποιούνται.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα επιμείνουν τα μελτέμια, με αυξομειώσεις κυρίως προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, τα μελτέμια ασκούν επίδραση και προς τη ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η περιοχή της ανατολικής Πελοποννήσου θα βρίσκονται στην επίδραση των μελτεμιών, χωρίς όμως οι εντάσεις τους να θυμίζουν τις προηγούμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή και το Σάββατο οι εντάσεις των βοριάδων ξεπέρασαν ακόμα και τα 8-9 Μποφόρ.

Οι άνεμοι σήμερα δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 Μποφόρ και οι ριπές θα φθάνουν τοπικά ακόμα και τα 7 Μποφόρ.

Οι δύσκολες ώρες

Τα μελτέμια εμφανίζουν έναν κύκλο μέσα στην ημέρα: ξεκινούν με ήπιες εντάσεις τις πρωινές ώρες και καθώς πηγαίνουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα, που αυξάνονται οι θερμοκρασιακές διαφορές, αρχίζουν και μεγιστοποιούν τις εντάσεις τους. Έτσι, οι πιο δύσκολες ώρες σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα είναι οι μεσημβρινές και απογευματινές, που θα επικρατούν και οι πιο υψηλές θερμοκρασίες.

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Τα 6 με 7 Μποφόρ αναμένονται μεσημέρι προς απόγευμα και στη συνέχεια ακολουθούν μία πτώση όσον αφορά την έντασή τους καθώς θα βραδιάζει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες όσον αφορά την πυρκαγιά, για το βορειοδυτικό τμήμα του νομού Αττικής. Από τη μία, η πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος περιοχές έχουν πολύ υψηλό θερμικό φορτίο και ο άνεμος μπορεί να αλλάζει απότομα διευθύνσεις, άρα και τα μέτωπα των πυρκαγιών να αλλάζουν κατευθύνσεις. Επίσης, οι αυξομειώσεις στην ένταση των ανέμων μπορεί να γίνονται με έντονο τρόπο.

Ο άλλος παράγοντας αφορά την τοπογραφία. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, στις βουνοπλαγιές ο άνεμος λειτουργεί σαν καταβάτης, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ξηρός και θερμός και να αποκτά μεγαλύτερες εντάσεις.

Συνοπτικά, μπορεί η εικόνα να είναι καλύτερη τις επόμενες ημέρες, ωστόσο πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικοί παράγοντες, όπου εκεί τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά. Οι τοπικοί παράγοντες μπορεί να διαμορφώσουν την εξέλιξη των πυρκαγιών τα επόμενα 24ωρα.

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