«Θα αντιμετωπίζουμε ακραία φαινόμενα, παρατεταμένες ξηρασίες, εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, ισχυρούς ανέμους αλλά και πλημμύρες».

«Αυτή είναι η νέα κανονικότητα, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση», δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σχετικά με τις καταστροφικές φωτιές ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως εξήγησε, «είναι νέα κανονικότητα γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση, μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-8 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότατες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελλώδεις ανέμους, και στη συνέχεια θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έπονται, συνήθως».

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«Όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών», υπογράμμισε ο Ευθύμης Λέκκας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα έντονα αυτά φαινόμενα θα εμφανίζονται συχνότερα και θα εναλλάσσονται με μεγάλη ταχύτητα.

Σχετικά με την εξέλιξη του μετώπου που ξεκίνησε από τη Βοιωτία φτάνοντας έως τη Δυτική Αττική, ο Λέκκας ανέφερε πως «ενώ θα μπορούσαμε, και είχαμε περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονιά φέτος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πυρκαγιά, είδαμε όλοι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων».

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Σε ερώτηση για τον τρόπο κατάσβεσης μιας τέτοιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς, σημείωσε πως «αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε. Χρειάζονται νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Το πράγμα δεν είναι απλό».