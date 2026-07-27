Η «ψυχή» του θρυλικού «Λάθους» δεν είναι πια εδώ - Το τέλος μιας εποχής για το πιο σουρεαλιστικό μπαρ της Ελλάδας.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αργολίδα η είδηση του θανάτου του Τάσου Γκολέμη, του ανθρώπου που δημιούργησε και έδωσε ζωή στο «Λάθος», ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα μπαρ της Ελλάδας.

Το «Λάθος», που για σχεδόν δύο δεκαετίες λειτουργούσε στον Μεγάλο Δρόμο του Ναυπλίου, αποτέλεσε κάτι πολύ περισσότερο από ένα συνηθισμένο μπαρ. Ήταν ένας ξεχωριστός χώρος γεμάτος φαντασία, αναμνήσεις και ευρηματικές κατασκευές, ένας μικρός κόσμος που δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο σύμφωνα με το argolika.gr.

Ο Τάσος Γκολέμης δεν ήταν απλώς ο ιδιοκτήτης και ο άνθρωπος πίσω από την μπάρα. Ήταν ο δημιουργός της ατμόσφαιρας του χώρου, ο άνθρωπος που με μεράκι συνέλεγε παλιά αντικείμενα, τα τοποθετούσε με μοναδικό τρόπο και κατασκεύαζε μηχανισμούς που εντυπωσίαζαν τους επισκέπτες. Χιλιάδες μικροαντικείμενα περασμένων εποχών γέμιζαν το «Λάθος», προκαλώντας συνεχώς την περιέργεια όσων περνούσαν το κατώφλι του. Η ερώτηση «τι είναι αυτό;» ήταν σχεδόν αναπόφευκτη, ενώ η απάντηση του Τάσου συχνά συνοδευόταν από ένα χαρακτηριστικό χαμόγελο.

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Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές δημιουργίες του ήταν η «Πηνελόπη», ένα πρωτότυπο ρομποτικό σύστημα που είχε σχεδιάσει ο ίδιος και μπορούσε να λειτουργεί σαν αυτοματοποιημένη μπαργούμαν, σερβίροντας ποτά και ολοκληρώνοντας ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, όπως την τοποθέτηση μιας φέτας πορτοκαλιού στο ποτήρι. Η μοναδικότητα του «Λάθους» είχε ξεπεράσει τα όρια της Αργολίδας, με αφιερώματα από περιοδικά και εφημερίδες να αναδεικνύουν την πρωτοτυπία του χώρου.

Το τελευταίο αντίο στον Τάσο Γκολέμη θα πουν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 18:00, στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στο Παναρίτη, το χωριό του.