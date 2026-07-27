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Το αεροπλάνο επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Olympic Air με προορισμό την Πάρο, καθώς το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά την αναχώρησή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε πρόβλημα που οδήγησε τον κυβερνήτη στην απόφαση για προληπτική επιστροφή στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.