Οι λουόμενοι που νοίκιασαν τα jet ski δεν είχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη Χαλκιδική, ο οποίος νοίκιασε jet ski σε δύο λουόμενους- ο ένας τους ανήλικος- οι οποίοι δεν είχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης στην παραλία «Χρουσσώ» της Κασσάνδρας Χαλκιδικής κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 169 («Απείθεια») και του 306 («Έκθεση») του Ποινικού Κώδικα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών διαπιστώθηκε πως δύο jet ski είχαν ενοικιαστεί από λουόμενους οι οποίοι δεν κατείχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ενώ ο ένας από αυτούς ήταν ανήλικος.

Επιπλέον, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συνεργαστεί στις υποδείξεις των στελεχών του Λιμενικού κατά τον νόμιμο έλεγχο της επιχείρησης, αναφέρει η ανακοίνωση του Σώματος.

Νέοι κανόνες για τα θαλάσσια σπορ: Τι αλλάζει για τα jet ski

Το υπουργείο Ναυτιλίας προχωρά σε αλλαγές σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο λειτουργίας των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εισάγοντας κανόνες για τις θαλάσσιες παιδικές χαρές, ενώ γίνεται υποχρεωτικό το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης και τηλεχειρισμού στα ενοικιαζόμενα jet ski.

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Μέσω του νέου συστήματος στα jet ski, ο εκμισθωτής θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία του σκάφους και να ελέγχει εάν ο χρήστης κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, συμβάλλοντας τόσο στην πρόληψη ατυχημάτων όσο και στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών. Η συγκεκριμένη υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ πέντε μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ώστε να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Στην πράξη, εάν ένας τουρίστας που νοικιάζει jet ski κινηθεί πέρα από τη θαλάσσια ζώνη που επιτρέπεται ή κατευθυνθεί προς περιοχή όπου κολυμπούν λουόμενοι, ο εκμισθωτής θα μπορεί να εντοπίσει άμεσα την απόκλιση μέσω του συστήματος παρακολούθησης και να παρέμβει, ακόμη και εξ αποστάσεως, εφόσον το σύστημα διαθέτει δυνατότητα τηλεχειρισμού.

Παράλληλα αυστηροποιούνται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εκμίσθωσης. Πλέον, υποχρεώνονται να αρνούνται την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα χειρισμού, αλλά και να μην επιτρέπουν την επιβίβαση περισσότερων ατόμων από όσους προβλέπει ο κατασκευαστής στα ελκόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Επιπλέον, απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση μαθημάτων εκμάθησης χειρισμού ή ακόμη και η διαφήμιση τέτοιων μαθημάτων, είτε στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων είτε μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Επιτρέπεται αποκλειστικά μια σύντομη επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του εξοπλισμού πριν από την εκμίσθωση.

Οι αλλαγές συνοδεύονται και από αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων. Η έλλειψη σωστικού σκάφους στη θέση δραστηριοποίησης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε υποτροπή μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών. Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για την παράνομη παροχή μαθημάτων χειρισμού, ενώ για σειρά άλλων παραβάσεων τα πρόστιμα κυμαίνονται από 500 έως 2.000 ευρώ.