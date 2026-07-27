Στα δυτικά και νότια της χώρας, το θερμόμετρο θα «αγγίξει» τους 39 βαθμούς Κελσίου, η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου.

Συνεχίζεται το θερμό κύμα στη χώρα και την Τρίτη, με την αφρικανική σκόνη να επηρεάζει την ατμόσφαιρα, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν, με τον υδράργυρο να «αγγίζει» κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του MEGA Χριστίνας Ρήγου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος και ηλιόλουστος στις περισσότερες περιοχές, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Σε περιορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή σύντομες μπόρες μικρής διάρκειας.

Η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δημιουργώντας κατά τόπους πιο αποπνικτικές συνθήκες, ωστόσο αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά μέχρι το βράδυ, με τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα κυμανθεί από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει τους 39 βαθμούς.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, έντασης 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας το απόγευμα και το βράδυ τα 6 με 7 μποφόρ σε ανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και ζέστη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα 6.

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Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.