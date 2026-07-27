«Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», είπε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου.

Αρνήθηκε πως είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ο 28χρονος Αιγύπτιος ο οποίος απολογούμενος στον ανακριτή παραδέχτηκε πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό δικηγόρο, κατά τη διάρκεια του καυγά που είχε μαζί του στο γραφείο του.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω», φέρεται να είπε στον ανακριτή, όπως και προανακριτικά, ο κατηγορούμενος υποστηρίζοντας πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα πάνω στον έντονο διαπληκτισμό που είχαν. «Διαπληκτιστήκαμε. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα». Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για:

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*Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

*Κλοπή

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Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του την περασμένη Παρασκευή, καθώς κανείς δικηγόρος δεν δεχόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή να τον υπερασπιστεί, σήμερα το πρωί υπήρξε μετατροπή της κατηγορίας από κλοπή σε ληστεία.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία απολογήθηκε, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών