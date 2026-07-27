Την Τρίτη 28/7 είναι η τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου για τα Τέμπη πριν την διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Συνεχίζεται την τρίτη η δίκη για τα Τέμπη όπου το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Τα αιτήματα αναβολής με βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717.

Παράλληλα, ο συνήγορος της κατηγορουμένης πρώην προέδρου της ΡΑΣ υπέβαλε τη Δευτέρα επίσης αντίστοιχο αίτημα καθώς οι παραλείψεις που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο σχετίζονται και με την επίβλεψη της πορείας υλοποίησης της Σύμβασης 717

Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης την απόρριψη του αιτήματος αυτού με το σκεπτικό πως ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει ότι δεν υπήρξε ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει την κρίση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης είναι διαφορετικά από εκείνα που εξετάζει τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» επισήμανε η εισαγγελέας.

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Σημειώνεται πως την Τρίτη 28/7 είναι η τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου πριν την διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 7η Σεπτεμβρίου.

Με τρεις κατηγορούμενους παρόντες (Ιωάννης Παληοθοδωρος, Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής) διεξάγεται από το πρωί η 23η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών.

Το σημαντικότερο στη διαδικασία της δίκης της περασμένης Τρίτης, ήταν η εκπεφρασμένη απόφαση της Προέδρου της έδρας να εκφωνήσει απόφαση επί των αιτημάτων των συνηγόρων των κατηγορουμένων πριν τη μεγάλη διακοπή του Αυγούστου. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτού του είδους την εκκρεμότητα μέχρι τον Σεπτέμβριο », σημείωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος.

Μεταξύ των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων πρώην στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ είναι, η αναβολή - αναστολή της δίκης μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση που προέκυψε από την έρευνα της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας (η δίκη δεν έχει καν προσδιοριστεί) και να διαχωριστεί η υπόθεση για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους.

«Δικαιοσύνη για τα Τέμπη»

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης μέλη της συλλογικότητας «Μέχρι Τέλους» ανάρτησαν στην περίφραξη του χώρου δεύτερο πανό, στο οποίο αναγράφεται «Δικαιοσύνη για τα Τέμπη». Έξω από την περίφραξη είχε αναρτηθεί άλλο ένα, πριν λίγο καιρό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης τοποθετήθηκαν οι δικηγόροι που υποστήριξαν την κατηγορία. Άπαντες συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση. Τόνισαν, σε ό,τι αφορά το αίτημα των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή - αναστολή της δίκης ή διαχωρισμό των "16", ότι δεν πρόκειται για την ίδια υπόθεση, καθώς στη μία περίπτωση πρόκειται για οικονομικό έγκλημα (ευρωπαϊκή εισαγγελία) και στην άλλη (κύρια δίκη Τεμπών) για έγκλημα κατά ζωής.