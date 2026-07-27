Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στους εμπλεκόμενους ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση παραβατικών δραστηριοτήτων και την εξάρθρωση υποθέσεων που αφορούν σοβαρά αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιασμών και απατών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και έρευνες σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η επιχείρηση οργανώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τη συλλογή στοιχείων για πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στους εμπλεκόμενους ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά το αδίκημα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην περιοχή Χαράκι, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ελέγχους και έρευνες στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιασμών και απατών.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων δράσεων που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα σε Κίσσαμο και Αμάρι, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο των συλληφθέντων, αλλά και για τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

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