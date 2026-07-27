Απολογούνται ιατροδικαστής και τοξικολόγος – Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες που τους «έκαψαν».

Το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων πέρασαν λίγο πριν από τις 11 το πρωί ο 58χρονος ιατροδικαστής Χανίων και ο 69χρονος τοξικολόγος καθηγητής του ΠΑΓΝΗ προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για όσα τους καταλογίζονται. Και οι δύο κατηγορούνται για Δωροληψία Υπαλλήλου, Ψευδή Πραγματογνωμοσύνη, Ψευδείς Ιατρικές Πιστοποιήσεις, Ψευδής Βεβαίωση και Παράβαση Καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και σε συρροή» και «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», σύμφωνα με το zarpanews.gr.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9bmfbr54ld?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων η παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παραποίησης ιατρικών αποτελεσμάτων και έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων έναντι αμοιβής. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, πράξεις που φέρεται να έγιναν κατόπιν παραγγελιών και οικονομικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την αλλοίωση επιστημονικών δεδομένων και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν επαφές με μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο στα Χανιά. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο τους και το κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν οι επιστημονικές τους ιδιότητες για την υποστήριξη παράνομων ενεργειών.

Η διαδικασία των απολογιών πραγματοποιείται παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισής τους, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική τους μεταχείριση.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, καθώς εξετάζονται όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αλλά και τυχόν επιπλέον πρόσωπα που μπορεί να σχετίζονται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος.