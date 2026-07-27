Oι αρχές αναζητούν τις αιτίες που κρύβονται πίσω από το αιματηρό περιστατικό που έχει συγκλονίσει το νησί των Κυκλάδων.

Φως στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο ρίχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός της προήλθε από κακώσεις θώρακα που προκλήθηκαν από νύσσον και τέμνον όργανο. Με άλλα λόγια, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε ένα καίριο και θανατηφόρο χτύπημα, το οποίο της τρύπησε τον πνεύμονα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται πως έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις στον 42χρονο κατηγορούμενο για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και στη σύζυγό του για συνέργεια. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή.

Δεν πείθει το σενάριο της απόπειρας κλοπής

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το θύμα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου να πλησιάζει το σπίτι όπου άφησε την τελευταία της πνοή, με τις συνθήκες εντός του διαμερίσματος να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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Το κατηγορούμενο ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η 42χρονη μπήκε στο σπίτι για να τους ληστέψει και πως ο 42χρονος αμύνθηκε, σενάριο που απορρίπτει κατηγορηματικά η πλευρά του θύματος, επισημαίνοντας ότι η διασώστρια είχε ταξιδέψει στο νησί για τα γενέθλια της κόρης της και φορούσε τα ρούχα της δουλειάς της.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η επικείμενη άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς οι Αρχές αναζητούν κλήσεις και μηνύματα που θα φωτίσουν το κίνητρο και την αλληλουχία των γεγονότων.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, την ώρα που το ζευγάρι των κατηγορουμένων θα περνά το κατώφλι της ανακρίτριας, η τοπική κοινωνία της Ερμούπολης θα αποχαιρετά τη 42χρονη.