Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές ή για ζημιές.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081665475193229818}