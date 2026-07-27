Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν 2 άτομα με εγκαύματα, που έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο για την παροχή περίθαλψης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη στα Άνω Λιόσια.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:45, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση και τον περιορισμό της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους ή στην κατοικία.

Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε εξέλιξη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081652705953501184}

Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν με εγκαύματα

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Εμμ. Κομνηνού, στα Άνω Λιόσια και έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου, περίπου στις 10:45. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν 2 άτομα με εγκαύματα, που έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο. Οι ανωτέρω παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9c3lkq53ch?integrationId=40599y14juihe6ly}