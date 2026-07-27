Δεκάδες συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι και κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων καλούνται τώρα να στριμωχτούν σε ένα αυστηρό δίωρο.

Την τραγική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στην Παραμυθιά μετά το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, αποτυπώνει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο η ανακοίνωση του Δήμου Σουλίου.

Από την 1η Αυγούστου 2026, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες για ολόκληρη την περιοχή συμπυκνώνονται στην παρουσία ενός ταχυδρόμου κάθε Τρίτη, για μόλις δυόμισι ώρες, στον χώρο του ΚΑΠΗ!

Από την καθημερινή εξυπηρέτηση στις λίγες ώρες..

Κλειστό από τον Φεβρουάριο το κατάστημα των ΕΛΤΑ

Υπενθυμίζεται ότι το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Παραμυθιά έκλεισε οριστικά τον περασμένο Φεβρουάριο, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, τις διαμαρτυρίες της Δημοτικής Αρχής και το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία courier, ενώ το προσωπικό μετακινήθηκε στην Ηγουμενίτσα.

Έτσι, μια θεμελιώδης δημόσια υπηρεσία που κάλυπτε καθημερινά τις ανάγκες των κατοίκων της Παραμυθιάς και των γύρω χωριών, αντικαθίσταται πλέον από μια εβδομαδιαία «επίσκεψη» δυόμισι ωρών.

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Δεκάδες συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι και κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων καλούνται τώρα να στριμωχτούν σε ένα αυστηρό δίωρο για να παραλάβουν τη σύνταξή τους, λογαριασμούς ή αλληλογραφία.

Η ανακοίνωση του Δήμου Σουλίου

«Από 1 Αυγούστου 2026, ο καινούργιος ταχυδρόμος των ΕΛΤΑ θα βρίσκεται κάθε Τρίτη 9:30 – 12:00 στον χώρο του ΚΑΠΗ στην Παραμυθιά για παραλαβή αλληλογραφίας και διεκπεραίωση ταχυδρομικών υπηρεσιών. Παρακαλούμε τους δημότες να προσέρχονται τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους».

Πηγή: epiruspost.gr