Μετά τη σύλληψη του 30χρονου, οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με τις σωφρονιστικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν έρευνα στο κελί του στις φυλακές Διαβατών.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κοντά στην κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Οι αρχές εξετάζουν πλέον τον ρόλο τεσσάρων προσώπων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος που φέρεται να έδωσε την εντολή για το χτύπημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα φέρεται να είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την εκτέλεση της επίθεσης. Από το ποσό αυτό, φέρεται να είχε πάρει ήδη 500 ευρώ ως προκαταβολή, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα καταβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο συλληφθείς δεν δρούσε μόνος του, αλλά αποτελούσε τον εκτελεστικό κρίκο ενός σχεδίου που φέρεται να οργανώθηκε μέσα από σωφρονιστικό κατάστημα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο εντολέα και συντονιστή της επίθεσης.

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Ο ρόλος του κρατούμενου και ο πιθανός ηθικός αυτουργός

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται σε έναν Αιγύπτιο κρατούμενο, ο οποίος σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες φέρεται να έδωσε οδηγίες για την πραγματοποίηση της επίθεσης. Οι αρχές εξετάζουν εάν πίσω από την εντολή υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή λόγοι εκδίκησης απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, στη λίστα πιθανών στόχων δεν βρισκόταν μόνο ο Ισίδωρος Ντογιάκος, αλλά και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφοι και σωφρονιστικός υπάλληλος.

Ο 31χρονος Αιγύπτιος κρατούμενος βρίσκεται στις φυλακές από το 2017 για ανθρωποκτονία, ενώ στον ποινικό του φάκελο περιλαμβάνονται καταδίκες για ληστείες και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Μετά τη σύλληψη του 30χρονου, οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με τις σωφρονιστικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν έρευνα στο κελί του στις φυλακές Διαβατών.

Εκεί εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις επικοινωνίες του και μέσω του οποίου, σύμφωνα με την έρευνα, έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε άλλα σημεία που χρησιμοποιούσαν πρόσωπα του περιβάλλοντός του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα περίστροφο με πέντε φυσίγγια στο βυκίο,

χρηματοκιβώτιο,

4.410 ευρώ σε μετρητά,

δύο κινητά τηλέφωνα,

πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων,

αξεσουάρ, ρουχισμός και άλλα αντικείμενα που έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Ο ρόλος του Έλληνα προμηθευτή

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν έναν Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο άνδρας αυτός φέρεται να είχε παραδώσει επίσης χρήματα και να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον εκτελεστή και τον εξοπλισμό της επίθεσης.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπλο, πυρομαχικά και χρηματικό ποσό, ενώ ο ίδιος δεν βρέθηκε και αναζητείται από τις αρχές.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν παράλληλα τα ψηφιακά στοιχεία από κινητά τηλέφωνα και επικοινωνίες των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τη διαδρομή της χειροβομβίδας, αλλά και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση.

Η σύλληψη που πρόλαβε το χτύπημα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικές αρχές είχαν πληροφορίες για επικείμενη επίθεση και έθεσαν υπό παρακολούθηση τον 30χρονο Αιγύπτιο. Η σύλληψή του έγινε πριν προλάβει να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να προοριζόταν για επίθεση σε κατοικία που είχε μπει στο στόχαστρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του σχεδίου, ενώ οι αρχές προσπαθούν να αποκαλύψουν ποιος έδωσε την τελική εντολή για το χτύπημα.