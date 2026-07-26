Η ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς, στην περιοχή του Μοναστηρακίου.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μοναστηράκι, όταν ο εντοπισμός μιας ύποπτης βαλίτσας οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ο συναγερμός έληξε, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.

Για λόγους ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων σε τρία κομβικά σημεία: στις συμβολές των οδών Αθηνάς και Βορέου, Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, καθώς και Μητροπόλεως και Αιόλου.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για τον έλεγχο του αντικειμένου. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα δεν περιείχε εκρηκτική ύλη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, είχε ξεχαστεί από τουρίστα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.