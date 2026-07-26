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Η περιοχή αποκλείστηκε μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα ειδικά συνεργεία, ενώ οι πολίτες καλούνταν να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στο Μοναστηράκι, μετά τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σε τρεις δρόμους της περιοχής.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να ελεγχθεί το περιεχόμενό του και να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ανέλαβε τον έλεγχο της ύποπτης βαλίτσας, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

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