Οι πολίτες στις πληγείσες περιοχές καλούνται να παραμένουν ενημερωμένοι από τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των περιοχών Πυλαίας και Ωραιοκάστρου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081388194474430655}

Η πρώτη εστία εντοπίστηκε στην περιοχή της Πυλαίας, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και λίγο αργότερα να απομακρυνθούν.

{https://x.com/112Greece/status/2081380594911531168}

{https://x.com/112Greece/status/2081384323039514915}

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Την ίδια ώρα, σημαντική επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και παρουσίασε γρήγορη εξάπλωση. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής περιόρισαν άμεσα το μέτωπο και απέτρεψαν την προσέγγισή του σε κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081393538772660238}

Οι αρχές παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, καθώς η αυξημένη θερμοκρασία, οι άνεμοι και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

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