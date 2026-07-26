Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση λήψη προληπτικών μέτρων.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης σε χαμηλή βλάστηση ενώ παράλληλα φωτιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Μονόλοφο Ωραιοκάστρου.

Αρχικά, για τη φωτιά στην Πυλαία το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2081380594911531168}

Λίγα λεπτά αργότερα, το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας προς την Πυλαία.

{https://x.com/112Greece/status/2081384323039514915}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, 3 Α/Φ και 4 Ε/Π ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081388194474430655}

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο:

{https://www.youtube.com/shorts/BBeW9j5pXHg}

{https://www.facebook.com/reel/869098186011922}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8l07bnaq2p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στη φωτιά που ξέσπασε λίγο αργότερα στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα 3 Α/Φ και 2 Ε/Π ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081393538772660238}