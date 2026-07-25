Το ενδεχόμενο ένταξης στη λίστα της UNESCO θεωρείται από τις τοπικές αρχές σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του βουνού.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές για τη διεθνή αναγνώριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας αναμένεται την Κυριακή 26 Ιουλίου, καθώς η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που συνεδριάζει στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ξεκινά την εξέταση της ελληνικής υποψηφιότητας για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Η υποψηφιότητα αφορά την αναγνώριση του Ολύμπου ως μεικτού μνημείου, δηλαδή τόπου με εξαιρετική φυσική και πολιτιστική αξία, καθώς συνδυάζει τη μοναδική βιοποικιλότητα με τη μυθολογική και ιστορική σημασία του ως κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαίας ελληνικής παράδοσης.

Η Ελλάδα υπέβαλε τον σχετικό φάκελο το 2014, επιδιώκοντας να αναδείξει τη διεθνή αξία του υψηλότερου βουνού της χώρας. Ο Όλυμπος έχει ήδη σημαντικό καθεστώς προστασίας, καθώς ανακηρύχθηκε το 1938 ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας, ενώ από το 1981 αποτελεί Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO. Το 2021 ενισχύθηκε περαιτέρω η προστασία του με την ανακήρυξή του σε Εθνικό Πάρκο.

Ωστόσο, η ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα, προσφέροντας μεγαλύτερη διεθνή προβολή, αλλά και πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη και εργαλεία προστασίας του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος.

Τα τελευταία χρόνια ο Όλυμπος δέχεται ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τον αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, εντείνει την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση και προστασία της περιοχής.

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Εφόσον η υποψηφιότητα εγκριθεί, την Κυριακή (26/07) ο Όλυμπος θα αποκτήσει μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για τόπους εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ως σύμβολο της ελληνικής φύσης, ιστορίας και μυθολογίας.