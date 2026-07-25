Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στον γκρεμό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό στην περιοχή Βογατσικό της Καστοριάς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο, ανέσυραν τον τραυματία και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την επιχείρηση, παρά τις δυσκολίες που παρουσίαζε το ανάγλυφο της περιοχής.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081106145603621196}